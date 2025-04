BCA Legal con Everli nella trattativa sindacale per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo integrativo per i 1.800 shopper dell’azienda BCA Legal, con il partner Simone Carrà e la Senior Associate Laura Corbeddu, ha assistito Everli, operatore italiano per la spesa a casa, nella trattativa sindacale che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo integrativo aziendale con Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp e la delegazione sindacale shopper.