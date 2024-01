BDeloitte Legal con BTL Holdings nell’acquisizione di Idrogenet

Giorgio Mariani

BTL Holdings Limited, società del gruppo BTL, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici ed estetici, ha acquisito Idrogenet, azienda produttrice e distributrice di dispositivi di riabilitazione neuro-motoria dell’arto superiore e del recupero neurocognitivo.

Deloitte Legal ha svolto la due diligence legale su Idrogenet e ha assistito BTL Holdings nella contrattualistica per l’acquisto dell’intero capitale sociale della target, con un team multidisciplinare coordinato dall’Equity Partner Giorgio Mariani, responsabile della service line Corporate and M&A e della sede di Milano (nella foto), insieme alla Senior Associate Michela Ceccotti e a Massimo Munaretto e Pasquale Paco Inserra per i profili di M&A; dal Partner Emilio Cucchiara e l’Avvocato Marzia Del Vaglio per gli aspetti connessi alla notifica Golden Power; dal Partner Stefano Miniati, con la Senior Associate Marika Curcuruto e gli avvocati Alessandro Meneghin e Federica Bernasconi per gli aspetti labour; dalla Partner Ida Palombella, insieme al Managing Associate Pietro Boccaccini e agli Associate Federico Vota e Camilla Torresan per gli aspetti di data protection; da Gabriele Pavanello, Head of Debt & Finance, insieme al Senior Associate Marco Gasparrini e Annalisa Driussi per gli aspetti finanziari; e dall’Associate Ludovico Dezio per gli aspetti real estate. Deloitte Financial Advisory, coordinato dall’Equity Partner Luca Zesi insieme alla Managing Associate Rossana Zanni, ha svolto la financial due diligence, mentre STS Deloitte, coordinato dall’Equity Partner Valentina Santini, responsabile della service line M&A Tax, insieme alla Senior Associate Silvia Gambone ha condotto la tax due diligence.

Gli advisors dei venditori sono stati Studio Molgora Dottori Commercialisti in Brescia, in persona del founder Corrado Molgora, che è intervenuto nella gestione della trattativa e della due diligence per gli aspetti contabili e fiscali e Andersen con un team multidisciplinare coordinato dai Partners Gherardo Cadore, responsabile della service line M&A, e Alessandra Nodari, per i profili di M&A e dal Partner Carlo Gioffrè, per gli aspetti connessi alla notifica Golden Power.

I profili notarili sono stati curati dal Notaio Angelo Busani, dello studio Notarile Busani&Partners.