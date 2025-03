Belvedere & Partners in occasione del 50° anniversario provvederà alla messa a dimora in piazza Eleonora Duse a Milano di un Ginkgo Biloba di 10 metri Per celebrare il 50° anniversario dello Studio BLV – Belvedere & Partners, di cui è fondatore, l’avvocato Antonio Belvedere ha scelto di dare un segno tangibile del suo legame con Milano.