Bertacco Recla & Partners con Deka Immobilien nell’acquisto di un immobile a Roma in Via Veneto

Francesca Tresoldi

Bertacco Recla & Partners ha assistito WIIS Italy Sicaf S.p.A., nell’acquisto di un immobile ad uso uffici in Via Vittorio Veneto nel pieno centro storico di Roma, da Prelios SGR S.p.A., che ha agito per conto di Areef 1 Sicaf S.p.A.

Si tratta di una delle maggiori transazioni single-asset dell’anno nel settore uffici. L’acquisto interviene a valle di una riqualificazione dell’immobile (dotato di tripla certificazione LEED, BREEAM e WELL) che ne ha consentito il riposizionamento commerciale. Attualmente l’immobile è la nuova sede Deloitte a Roma.

Bertacco Recla & Partners ha agito con un team di professionisti multidisciplinare guidato dalla Partner Francesca Tresoldi, composto dall’Of Counsel Velislava Popova e dall’associate Francesca De Benedittis per i profili immobiliari dell’operazione, e dal partner Francesco Rovetta e dall’associate Federico Finazzi per gli aspetti edilizio-urbanistici.

Il venditore è stato assistito dallo studio Apollo & Associati, con un team di professionisti guidato dal name partner Davide Apollo e composto dal partner Alessandra Zuttioni e dalla associate Giusy Fallo per i profili immobiliari dell’operazione e dalla senior associate Beatrice Leonte per i profili edilizio-urbanistici.