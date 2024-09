Bird & Bird e DLA Piper con Banco BPM e IVPC Power 10 nel project financing di un impianto eolico per complessivi 12MW Bird & Bird e DLA Piper hanno assistito rispettivamente Banco BPM S.p.a. e I.V.P.C. Power 10 S.r.l., nel finanziamento in project finance di Euro 14.700.000, da impiegare per il sostenimento dei costi di costruzione di un impianto eolico sito nei Comuni di Aquilonia e Bisaccia (AV).