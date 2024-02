Bird & Bird ed Eversheds Sutherland in una Joint Venture sul Battery Energy Storage System

Andrea Semmola, Ignazio d’Andria

Bird & Bird ha assistito i player internazionali BW ESS, società attiva nel settore energy storage e focalizzata sulla costruzione e gestione in proprietà di progetti large scale per l’accumulo di energia elettrica a batterie nel mondo (parte di BW Group, conglomerato industriale basato a Singapore), e Penso Power, società basata a Londra ed attiva come sviluppatore, proprietario e manutentore di sistemi di accumulo di energia elettrica a batterie con progetti nel Regno Unito e Australia, nella costituzione di una joint venture con la società italiana ACL Energy, assistita da Eversheds Sutherland, funzionale allo sviluppo, costruzione e gestione di un portafoglio di 3 progetti di Battery Energy Storage System della potenza complessiva di circa 400 MW localizzati in Lombardia, Piemonte e Puglia.

ACL Energy è una società dedicata allo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio a batterie in Italia con un portafoglio di progetti, di diverse capacità, di circa 5GW.

Bird & Bird ha agito al fianco di BW ESS e Penso Power nelle fasi di strutturazione e finalizzazione degli accordi disciplinanti la joint venture e i rapporti con il socio ACL Energy.

Il team di Bird & Bird è stato guidato da Pierpaolo Mastromarini, partner e head del team Energy & Utilities in Italia, e composto dal senior associate Andrea Semmola (nella foto a sinistra) e dalle trainee Gloria Bernardini e Rosita Magno.

Eversheds Sutherland ha agito al fianco di ACL Energy in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dal partner Daniela Viaggio, head del dipartimento Clean Energy, e composto dall’associate Ignazio d’Andria (nella foto a destra), che ha curato e coordinato tutte le fasi dell’operazione e il counsel Charles Wright. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Giuseppe La Rosa e dall’associate Marta Pozzoli.