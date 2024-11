Bird & Bird rinnova gli uffici di Roma: benessere, sostenibilità e innovazione al centro del progetto

Bird & Bird, studio legale internazionale, con 32 uffici in 22 Paesi annuncia il completamento di un importante progetto di rinnovamento della sua sede di Roma. Il restyling degli spazi, che segue una fase di crescita costante del team italiano (composto da oltre 150 professionisti e 27 soci tra Roma e Milano), risponde all’impegno dello Studio di offrire un ambiente di lavoro moderno, funzionale e rispettoso dei principi di sostenibilità.

La ristrutturazione, seguita dallo studio Step Architetti, è stata realizzata per valorizzare il benessere delle persone che compongono lo Studio e per garantire uno spazio più versatile, capace di rispondere alle esigenze attuali dei professionisti e dipendenti. Gli uffici di Roma si sono così trasformati in un ambiente innovativo e stimolante, pensato per favorire la collaborazione e il comfort, progettato per ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali, con un’attenzione particolare all’illuminazione e ai sistemi di climatizzazione efficienti.

Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore, co-head di Bird & Bird in Italia, commentano: “Il rinnovamento della nostra sede di Roma rappresenta un passo importante per Bird & Bird in Italia. Abbiamo voluto creare uno spazio che rispecchi i valori dello Studio: eccellenza professionale, cura delle persone e attenzione all’ambiente. Siamo convinti che spazi di lavoro di qualità, sostenibili e moderni siano fondamentali, non solo per attrarre e motivare i migliori talenti, ma per garantire alle nostre persone un ambiente ottimale”.