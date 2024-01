Biscozzi Nobili & Partners, Deloitte Legal, Alpeggiani e Molinari Agostinelli nell’acquisizione del capitale sociale di Saie Cremazioni da parte del gruppo Altair Funecap

Edoardo Mörlin Visconti Castiglione, Giacomo Bertone, Marco Leonardi

Il Gruppo Altair Funecap, leader in Europa e in Italia in ambito cimiteriale, ha acquisito l’intero capitale sociale di Saie Cremazioni S.r.l., società che si occupa, in particolare, della gestione e manutenzione di una serie di impianti nell’ambito di cimiteri comunali in regime di finanza di progetto. Il Gruppo Altair Funecap, leader in Europa e in Italia in ambito cimiteriale, ha acquisito l’intero capitale sociale di Saie Cremazioni S.r.l., società che si occupa, in particolare, della gestione e manutenzione di una serie di impianti nell’ambito di cimiteri comunali in regime di finanza di progetto.

La società acquirente Altair Funeral S.r.l. è stata assistita dallo studio Biscozzi Nobili & Partners con un team coordinato dal partner Enrico Valerio, insieme al senior associate Edoardo Mörlin Visconti Castiglione (in foto a sinistra) e all’associate Raffaela Apicella per i profili corporate – M&A, oltre che da Nicola Marcone partner dello Studio Anelli-Marcone per gli aspetti di diritto amministrativo.

Deloitte Legal ha assistito il venditore Saie S.p.A. con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Giorgio Mariani, insieme al senior manager Giacomo Bertone (in foto al centro), all’associate Camilla Messina e al trainee Massimo Munaretto per i profili corporate – M&A e al partner Stefano Miniati, insieme all’associate Gianmarco Spezzano, per i profili relativi al contratto di collaborazione concluso tra il gruppo Altair Funecap e il dottor Mario Ballerini, socio di riferimento del venditore. Per gli aspetti di diritto amministrativo Saie S.p.A. è stata assistita da Marco Napoli dell’omonimo studio legale e of counsel di Alpeggiani Avvocati Associati.

Gli aspetti banking and finance dell’operazione sono stati seguiti, per Saie S.p.A., da Alpeggiani Avvocati Associati, con Niccolò Piccone, equity partner e Davide Cazzola, salary partner e, per Lemanik Asset Management S.A. e Riverrock European Capital Partners LLP, in qualità di finanziatori del gruppo Saie, dallo studio legale Molinari Agostinelli con un team coordinato dal partner Riccardo Agostinelli e composto dal partner Marco Leonardi (in foto a destra) e gli associate Alessandro Pallavicini ed Edoardo Testagrossa.