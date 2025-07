BLF Studio Legale: Alberto De Pra e Alessandro Pomelli entrano in qualità di of Counsel

Alessandro Pomelli Alberto De Pra

BLF Studio Legale annuncia l’ingresso in qualità di of Counsel di Alberto De Pra e Alessandro Pomelli.

Alberto De Pra, avvocato cassazionista, è professore associato di diritto commerciale presso l’Università di Padova dove insegna anche “Diritto delle imprese in crisi”. È anche titolare dell’insegnamento di “Introduction to European Competition Law”, nell’ambito del dottorato in Law&Economics presso l’Università di Bologna. Nell’ambito della sua attività professionale si occupa di diritto societario, crisi d’impresa, diritto bancario e della concorrenza (antitrust). È stato nominato più volte curatore fallimentare e commissario giudiziale in procedure di concordato preventivo ed è iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa dal 2023. Ha fatto parte di collegi arbitrali. De Pra è autore di numerose pubblicazioni in diverse aree: diritto antitrust e fusioni internazionali; diritto societario, con particolare riguardo alla tutela dei creditori nelle operazioni straordinarie; diritto delle procedure concorsuali; diritto bancario. È Membro del comitato scientifico dell’Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi (AIECC) e della rivista Ristrutturazioni aziendali nonché responsabile della redazione di Giurisprudenza commerciale.

Alessandro Pomelli, avvocato in Italia e nello Stato di New York, è professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università di Bologna. Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano e svolto un LLM presso la Columbia Law School di New York. Si occupa principalmente di diritto delle società, delle banche, dei mercati e degli intermediari finanziari nonché di analisi economica del diritto, che insegna annualmente presso prestigiosi Atenei stranieri in qualità di visiting professor. Ha tenuto relazioni a convegni e scritto monografie, trattati, commentari e articoli pubblicati in riviste nazionali e internazionali in materia di sistemi di amministrazione e controllo, diritti di voto degli azionisti, patti parasociali, finanziamento dei soci, offerte pubbliche di acquisto, operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

Ha una significativa esperienza relativamente ad acquisizioni, contenzioso e arbitrato in ambito societario nonché in materia di procedimenti sanzionatori instaurati dalle autorità di vigilanza. È componente di organi di amministrazione e controllo di intermediari finanziari. È stato esperto di diritto societario per il Parlamento europeo e ha ricevuto incarichi di ricerca sui mercati finanziari dalla Commissione europea.

“Accogliamo con entusiasmo l’ingresso nel nostro Studio, in qualità di of counsel, di Alberto e Alessandro, professionisti di straordinaria esperienza e competenza. La nostra collaborazione, già avviata da tempo, si evolve oggi in modo naturale, a conferma di una sintonia professionale e personale che è da sempre alla base del nostro modo di lavorare” commenta Giuseppe Forni, partner di BLF Studio Legale.