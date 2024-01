BoHoPo con LCA investe su Milano e acquisisce l’Hotel Star

Barbara de Muro, Mario Niggeler e Carlo Amisano

BoHoPo Holdings Ltd, property e hospitality investments company, ha perfezionato per il tramite della propria controllata italiana Uno Otto s.r.l. un’articolata operazione ad esito della quale è divenuta proprietaria dell’intero capitale della società Hotel Star s.r.l., operativa nel settore ricettivo, e dell’immobile a destinazione alberghiera funzionale alla relativa attività sito a Milano, in Via dei Bossi, a cinque minuti a piedi dal Duomo di Milano. L’operazione è in linea con l’impegno di BoHoPo di potenziare il proprio portafoglio di boutique hotel in tutta Europa e di consolidare la propria posizione a Milano con ulteriori acquisizioni. BoHoPo opera attualmente anche ad Atene, Bruxelles e Porto, con la prospettiva di espandersi in altre città europee.

Per Bohopo, hanno coordinato l’operazione l’Head of Acquisition, Oren Saada, e il CEO Minas Terlidis.

LCA Studio Legale ha assistito l’acquirente con un team guidato dalla partner Barbara de Muro con il senior associate Mario Niggeler, per gli aspetti corporate e contrattuali, dalla partner Benedetta Mussini e dalla associate Valentina Brovedani per i profili regolatori e di edilizia-urbanistica, nonché dal partner Giuseppe Bologna e dalla associate Michol Bartucci, per i profili giuslavoristici.

Studio SPT, con il partner Maurizio Scazzina e il senior associate Domenico Spina, ha assistito l’acquirente in relazione alle tematiche fiscali legate all’operazione.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale La Russa con l’of counsel Carlo Amisano, per gli aspetti legali, e dal dott. Armando Aiello, per i profili fiscali.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Aloisi – D’Amico – Gargano.