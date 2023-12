BonelliErede nelle azioni di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci di Banca delle Marche e Medioleasing

Massimiliano Belli, Giuseppe Rumi, Angelo Bonetta, Oscar Podda

BonelliErede ha assistito Banca Intesa Sanpaolo (già UBI Banca e ancor prima Nuova Banca delle Marche) nella conduzione – sotto la vigilanza del Fondo di Risoluzione di Banca d’Italia – delle azioni di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci di Banca delle Marche e della sua controllata Medioleasing.



Banca Marche era stata posta in amministrazione straordinaria nel 2013 e in liquidazione coatta amministrativa nel 2015. La prescrizione era stata interrotta per danni stimati sopra il miliardo di euro. Il successivo processo ha visto coinvolte oltre 50 parti.



BonelliErede, con un team composto dai partner Giuseppe Rumi e Angelo Bonetta, con i collaboratori Luca Monosi e Sofia Celli, ha da ultimo negoziato la definizione stragiudiziale della lite. Nella complessa trattativa, durata oltre due anni, i difensori dei convenuti sono stati coordinati dallo studio Nunziante Magrone i npersona di Oscar Podda e Massimiliano Belli insieme con le associate Irene Milone e Chiara Fiorani.