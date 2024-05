BonelliErede, Cappelli RCCD e FavaLegal per il round di investimento guidato da P101 in Loquis

Giulia Bianchi Frangipane, Gaia Mussi, Martino Liva, Ilaria Fava

Georadio S.r.l., società attiva nel settore del travel podcasting e titolare della piattaforma Loquis, ha annunciato un round di investimento per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro, guidato da P101 con i fondi Programma 103 e Azimut Eltif Venture Capital 103.

Al round ha preso altresì parte Lazio Innova, mediante il fondo INNOVA Venture. Nel contesto del round, PiCampus e CDP Venture Capital hanno convertito gli strumenti finanziari partecipativi precedentemente sottoscritti.

BonelliErede ha assistito P101 negli aspetti legali dell’operazione con un team composto – per i profili di venture capital e diritto societario – dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale e responsabile della practice Startup e Venture Capital, dal senior associate Enrico Goitre, anch’egli membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale, dall’associate Gaia Mussi e da Alessandro Rizzo, nonché, per i profili labour, dal partner Vittorio Pomarici, dalla senior associate Alessia Varesi e da Valerio Pisu. Per gli aspetti di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli.

La Societa Georadio srl è stata assistita in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con particolare riferimento ai profili di diritto societario e di venture capital, dall’avvocato Ilaria Fava dello studio Favalegal, la boutique specializzata in startup che ha assistito la società sin dall’inizio in tutto il percorso di sviluppo del quale l’operazione costituisce un importante coronamento.

CDP Venture Capital, che nel contesto dell’operazione ha convertito in quote della società il proprio investimento effettuato nel round precedente, è stata assistita per gli aspetti legali da Cappelli RCCD con un team composto dai partner Guido Masini e Nicola Caielli e dal Senior Associate Martino Liva, membri del focus team venture capital dello studio.

Le operazioni notarili sono state affidate ai Notai Federico Mottola Lucano e Susanna Schneider con l’avvocato Martina Lenzi dello Studio ZNR Notai.