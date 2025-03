BonelliErede, Chiomenti e DLA Piper nel finanziamento ed emissione obbligazionaria di Alia Servizi Ambientali S.p.A. per complessivi 965 milioni di euro

Giorgio Frasca, Maria Ilaria Griffo, Luciano Morello

BonelliErede, Chiomenti e DLA Piper hanno assistito, rispettivamente, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ed E.S.TR.A. S.p.A., il pool di primari istituti finanziatori e l’obbligazionista nella complessa e articolata operazione di finanziamento composta da un finanziamento bancario a medio-lungo termine per complessivi 765 milioni di euro e un’emissione obbligazionaria per complessivi 200 milioni di euro.

Alia è una multi-utility italiana e primo operatore regionale in Toscana nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani e abitanti serviti. Estra e il proprio gruppo è tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il finanziamento multi-linea da 765 milioni di euro, parzialmente assistito dalla Garanzia SACE Archimede e concesso da un pool di primari istituti finanziatori composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in qualità di Global Coordinator, mandated lead arranger e banca agente), BNP Paribas CIB Italia (in qualità di Global Coordinator e mandated lead arranger) e BNL BNP Paribas (nel ruolo di lender e Sace Agent), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (in qualità di Global Coordinator e mandated lead arranger), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – succursale di Milano e Crédit Agricole Italia S.p.A. (in qualità di mandated lead arrangers), Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di Global Coordinator e mandated lead arranger) e UniCredit S.p.A. (in qualità di Global Coordinator, mandated lead arranger e sustainability coordinator), è volto – tra l’altro – a consentire il rifinanziamento di parte del debito esistente di Alia ed Estra nonché a finanziare le rispettive capital expenditures anche legate allo sviluppo di impianti per la circolarità, all’ammodernamento e potenziamento delle reti di distribuzione del gas, interventi di revamping di impianti di gestione e trattamento di rifiuti nonché di interventi di efficientamento energetico e sulle infrastrutture di telecomunicazione.

Il finanziamento prevede altresì una clausola di sostenibilità che permette, se attivata di comune accordo tra le parti, di trasformarlo in un sustainability-linked loan, prevedendo un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse legato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

L’emissione di una prima tranche di obbligazioni senior del valore di 200 milioni di euro, con scadenza fissata al 13 febbraio 2035 e cedola semestrale a tasso fisso, è stata sottoscritta da PGIM Private Capital, divisione private capital di The Prudential Insurance Company of America, ed è volta a consentire il rifinanziamento di parte del debito esistente di Alia ed Estra nonché a supportare le generali esigenze finanziarie del gruppo.

BonelliErede ha assistito Alia ed Estra nell’intera operazione, incluse le attività di drafting della documentazione finanziaria relativa al finanziamento, quelle legate al parziale rimborso dell’indebitamento esistente delle società e all’ottenimento dei necessari consensi da parte degli altri finanziatori esistenti, con un team guidato e coordinato dal partner Giorgio Frasca e composto dall’associate Lucia Vittoria Lonoce, che ha agito in qualità di project manager, e da Andrea Ilacqua per gli aspetti relativi al finanziamento bancario; dalla partner Francesca Marchetti, membro del Focus Team Debt Capital Markets e dall’associate Alessandro Nicolini per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria; dalla partner Giovanna Zagaria per i profili regolatori; dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio per gli aspetti corporate; dal partner Marco Adda, dal managing associate Matteo Viani e dall’associate Paolo Savarese per gli aspetti fiscali. Tutti i professionisti fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Chiomenti ha assistito il pool di istituti finanziatori con un team composto dal partner Nicholas Lasagna, dalla counsel Maria Ilaria Griffo, dagli associate Gianmarco Cornalba, Francesca Mecca Galgano e Alice Martina Gesualdo per gli aspetti financing, insieme al senior associate Angelo De Michele e alle associate Benedetta Graziani e Elena Brunetta. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dall’of counsel Antonino Guida, mentre gli aspetti regulatory sono stati seguiti dal partner Alessandro Portolano, dal senior associate Antonio Principato e dagli associate Giovanni Marabotto ed Eugenia Cudini.

DLA Piper ha assistito PGIM Private Capital, divisione private capital di The Prudential Insurance Company of America, con un team guidato dai partner Luciano Morello e Piero Carbone e composto dagli avvocati Fiorenza Marin e Chiara Campagna, supportati da Giuliana Cantarella, per tutti gli aspetti finanziari legati all’emissione, e dal partner Andrea Di Dio per gli aspetti fiscali. La partner Charlotte Lewis Williams e l’associate Devanshu Jain dell’ufficio di Londra hanno curato gli aspetti del prestito obbligazionario legati al diritto legge inglese.