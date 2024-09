BonelliErede e CastaldiPartners nell’acquisizione di Methis Lab da parte di Aon

Stefano Micheli, Alberto Giavaldi, Steven Sprague, Alessandra Esposito Franciosi

BonelliErede ha assistito Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, nell’acquisizione del 100% di Methis Lab S.p.A., broker assicurativo con sede a Milano specializzato in prodotti afferenti alla cessione del quinto, assistito da CastaldiPartners.

L’operazione si inserisce in un generale contesto di crescita di questo segmento di business negli ultimi anni, e consentirà ad Aon di espandersi per linee esterne e ampliare la propria offerta di soluzioni per meglio rispondere alle evoluzioni del mercato delle Financial Institutions e delle relative normative.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Micheli, leader del Focus Team Assicurazioni, e composto, per i profili corporate, dal senior associate Alberto Giavaldi e da Cristina Langford, e per i profili regolamentari bancari e assicurativi, dall’associate Francesco Faccendini. I profili labour dell’operazione sono stati seguiti dal partner Vittorio Pomarici, mentre per gli aspetti di IP hanno agito il partner Tommaso Faelli e il managing associate Filippo Russo. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli con il supporto di Martina Mancuso.

Ha partecipato all’operazione il team legale interno di Aon, guidato da Conny Mastroieni con Gilda Barone, Roberta Licari, Stefania Cesari e Alessandra Pezzuto.

Le venditrici sono state assistite da CastaldiPartners con il partner Steven Sprague e Alessandra Esposito Franciosi e dal consulente Andrea Cipriano.