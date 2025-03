BonelliErede e LCA nell’ingresso di Audensiel in FOS

Gianfranco Veneziano, Francesca Peruzzi, Benedetto Lonato, Edoardo Berni

Audensiel, player internazionale leader nella trasformazione digitale e nella consulenza aziendale e tecnologica con sede in Francia, ha sottoscritto due distinti contratti di compravendita con BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l. disciplinanti un’operazione unitaria ai sensi della quale Audensiel si è impegnata ad acquistare una partecipazione complessiva rappresentativa del 54,43% del capitale sociale di FOS S.p.A., società italiana quotata su Euronext Growth Milan attiva nei servizi di system integration e sviluppo software.

BP Holding si è contestualmente impegnata a reinvestire in una società di nuova costituzione – che sarà designata da Audensiel come “acquirente” ai sensi dei contratti di compravendita – una parte dei proventi ricevuti per la vendita della partecipazione detenuta nel capitale sociale di FOS S.p.A..

Inoltre, Gian Matteo Pedrelli ed Enrico Botte continueranno a ricoprire il ruolo di amministratori delegati di FOS S.p.A., mentre Brunello Botte assumerà l’incarico di consulente, al fine di garantire la continuità operativa del business e creare valore industriale di lungo periodo in virtù della partnership con Audensiel.

Al completamento dell’operazione (che rimane soggetto all’avveramento della condizione sospensiva prevista dai contratti), Audensiel lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni di FOS S.p.A..

BonelliErede ha assistito Audensiel con un team guidato dai partner Eliana Catalano e Gianfranco Veneziano e composto, per gli aspetti di equity capital markets e M&A, dalla managing associate Francesca Peruzzi, dall’associate Angelo Finamore, da Lucrezia Pavese e Pietro Ramaglia, che si occuperanno altresì dei profili inerenti all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria; il partner Vittorio Pomarici e la senior associate Alessia Varesi hanno agito per gli aspetti di diritto del lavoro. Per i profili fiscali dell’operazione sono intervenuti il partner Giampaolo Genta, il senior associate Marco Bossini e l’associate Andrea Ottavi.

BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l. sono state assistite da LCA Studio Legale con un team guidato dal partner Benedetto Lonato e composto da Giuditta Rege, Edoardo Berni e Martina Lacalamita, per tutti gli aspetti di equity capital markets e M&A.