BonelliErede e PedersoliGattai advisor nella nascita della prima piattaforma europea per la formazione digitale

Giulia Bianchi Frangipane,Enrico Goitre, Edoardo Pedersoli, Paolo Manzoni

Talent Garden, società leader nella formazione per le competenze digitali, ha concluso con The Social Hub, leader dell’ospitalità ibrida, un accordo di partnership per creare la prima piattaforma europea per la formazione digitale. Nel contesto degli accordi di partnership, The Social Hub ha sottoscritto un aumento di capitale in Talent Garden, che porta The Social Hub al 5% nella società. Hanno preso parte all’aumento di capitale anche alcuni dei soci attuali di Talent Garden.

BonelliErede ha assistito Talent Garden negli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale e responsabile della practice Startup e Venture Capital, e composto dal senior associate Enrico Goitre, anch’egli membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale, e dall’associate Gaia Mussi.

Lo studio legale PedersoliGattai ha assistito The Social Hub con un team composto da Edoardo Pedersoli, Paolo Manzoni e Matteo Pietrogrande.

Le operazioni notarili sono state affidate a Milano Notai.