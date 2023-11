BonelliErede e RaffaelliSegreti nell’acquisizione di Mida da parte di Wide Group

Stefano de Conciliis, Giulia Bianchi Frangipane, Andrea Raffaelli









Wide Group S.r.l., primo broker in Italia nato con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale dell’intermediazione assicurativa, ha acquisito Mida S.r.l., storica realtà milanese attiva nel settore del Risk Management per l’individuazione dei rischi e lo sviluppo di programmi assicurativi. Nel contesto dell’operazione i venditori Davide Arculeo e Stefano Agnesi entrano a far parte di Wide Group in qualità di nuovi partner.



BonelliErede ha assistito Wide Group con un team composto dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e dall’associate Stefano de Conciliis. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli e da Mauro Bognolo.



Lo studio legale RaffaelliSegreti ha assistito i venditori con un team composto dal partner Andrea Raffaelli e dal senior associate Mattia Argento.