BonelliErede con Guala Closures nell’ingresso nel mercato delle chiusure a corona: accordo per l’acquisizione di Astir Vitogiannis

Stefano Nanni, Marco Bitett, oNicoletta Botta

Bonelli Erede ha assistito Guala Closures nell’acquisizione del 100% di Astir Vitogiannis Bros S.A., un produttore leader nel settore delle chiusure a corona. Fondata nel 1953, Astir opera in due stabilimenti situati in Grecia e Sud Africa e ha una forte presenza internazionale. Tra i suoi principali clienti blue-chip si annoverano importanti produttori internazionali sia nel settore della birra sia delle bevande non alcoliche. Il perfezionamento dell’acquisizione è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Stelios Vitogiannis, attuale Amministratore Delegato, reinvestirà in Guala Closures e riporterà direttamente all’Amministratore Delegato del Gruppo.

L’operazione è in linea con la strategia di Guala Closures di perseguire acquisizioni sinergiche e integrarle con successo al fine di continuare a far crescere proficuamente il proprio business. Grazie all’ingresso di Astir nel Gruppo, Guala Closures sarà in grado di fornire tutte le chiusure disponibili per le bottiglie di vetro su scala globale.

BonelliErede ha agito con un team coordinato e guidato dai partner Stefano Nanni Costa e Marco Bitetto, entrambi membri del Focus Team Private Equity, e composto dagli associate Nicoletta Botta e Greta Zapparoli, coadiuvati per gli aspetti di diritto inglese dal partner Richard Samuel, dalla senior counsel Ilaria Parrilla e dagli associate Francesco Maria Farracchiati e Benedetta D’Amico della sede di Londra. BonelliErede ha altresì coordinato gli studi legali stranieri Bernitsas Law Firm, per gli aspetti di diritto greco, e Bowmans Law, per gli aspetti di diritto sud africano. Per le attività di due diligence legale, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab coordinato dal director Michel Miccoli con Manuela Aiello, i quali hanno coordinato anche i consulenti stranieri.

Il venditore, S.I.C.C. Holding Limited, società interamente controllata da IDEAL Holdings S.A., quotata sulla Borsa di Atene, è stato assistito da Reed Smith LLP.