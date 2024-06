BonelliErede, LCA e A&O Shearman nell’acquisizione del gruppo Princes da parte di Newlat Food

Gianfranco Veneziano, Francesca Peruzzi, Alessandra Pala, Marco Biallo, Leah Dunlop, Valerio Navarra

Il 27 maggio 2024 Mitsubishi Corporation e Newlat Food S.p.A., società quotata su Euronext Milano, hanno sottoscritto un accordo per l’acquisizione, da parte di Newlat Food S.p.A., del 100% del capitale sociale di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico fondato a Liverpool nel 1880, da Mitsubishi Corporation.

L’operazione ha un valore di 700 milioni di sterline. Con l’acquisizione di Princes, Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e una forte posizione in nuove categorie nel mercato britannico.

Il closing dell’operazione, subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust da parte delle autorità competenti e alla consultazione del comitato aziendale europeo e olandese all’interno del gruppo Princes, è previsto entro la fine di luglio 2024.

Newlat Food è stata assistita da LCA Studio Legale e da BonelliErede.

LCA ha agito con un team composto, sia per aspetti corporate ed M&A, che per i profili di diritto inglese, dalla partner Leah Dunlop e l’associate Valerio Navarra.

Il team di BonelliErede è guidato dal partner Gianfranco Veneziano, membro del Focus Team Equity Capital Markets, e composto, per tutti gli aspetti ECM, corporate ed M&A, dalla managing associate Francesca Peruzzi, anche lei parte dello stesso Focus Team, dagli associate Tommaso Trezzi e Riccardo Viel e da Pietro Ramaglia e Leonardo Gastaldo. L’of counsel Maurizio Pappalardo, l’associate Gillian David e Filippo Callisto hanno curato i profili antitrust; il socio Luca Perfetti, insieme all’associate Andrea Gemmi e Maria Beatrice Ghisolfi, quelli golden power.

Mitsubishi Corporation è stata assistita da A&O Shearman con un team guidato a Londra dai partner M&A Alex Tilley e Stephen Mathews, e in Italia dal partner Paolo Nastasi e dalla counsel Alessandra Pala, con il senior associate Marco Biallo e l’associate Alessandro Negri. Il team in Italia è stato compost dal counsel Luca Amicarelli e dall’associate Arianna Fletcher per gli aspetti regolamentari e golden power e dal partner Livio Bossotto e dall’associate Federica Melegari per gli aspetti di diritto del lavoro.