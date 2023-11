Bonellierede nel rilancio di Genova high tech S.p.A.

Vittorio Lupoli e Gianpiero Succi









Con l’omologa da parte del Tribunale di Genova dell’accordo di ristrutturazione tra Genova High Tech S.p.A., la società promotrice della realizzazione del GREAT Campus (Genoa Research and Advance Technology Campus) sulla collina degli Erzelli a Genova, e AMCO, sarà consentito il rilancio del più grande progetto di riqualificazione urbana della città di Genova: uno spazio pianeggiante di oltre 400.000 mq – precedentemente occupato per la sua posizione strategica da un deposito di container che costituiva un vuoto urbano e una barriera allo sviluppo dell’area compresa tra i quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente – in cui è in fase di realizzazione un innovativo parco scientifico-tecnologico che comprenderà, tra gli altri, il Nuovo Ospedale del Ponente, la nuova sede della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, un parco urbano di 220.000 mq nonché uffici e residenze universitarie.



Genova High Tech con l’Amministratore Delegato Giuseppe Bonomi è stata assistita nell’operazione da BonelliErede, con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, con il partner Gianpiero Succi, nonché il senior counsel Fabio Macrì e Filippo Airoldi del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito. AMCO è stata assistita dal team legale inhouse composto da Laura Tutinelli e Federico Russo.



Il piano di ristrutturazione della società è stato redatto da KPMG, con un team guidato dal partner Marco Brugola con Amedeo Tacconi e Federico Tricotti.