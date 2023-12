BorgWarner completa l’acquisizione del segmento Electric Hybrid System di Eldor. Gli studi coinvolti

BorgWarner Inc., produttore e distributore globale di componentistica per autoveicoli, ha concluso, tramite la società controllata BorgWarner US HOLDINGS LLC, l’acquisizione del segmento di business Electric Hybrid Systems di Eldor Corporation, operante sia in Italia sia i Turchia, e comprensivo, tra l’altro, di caricatori di bordo (OBC), convertitori DC/DC e high voltage boxes integrate.



L’acquisizione rappresenta un’importante integrazione al portafoglio ePropulsion di BorgWarner, soprattutto per quanto riguarda l’espansione dell’elettronica di potenza ad alta tensione.



Chiomenti ha assistito BorgWarner con un team multidisciplinare composto da Filippo Modulo, Maria Pia Palma, Federica Turetta, Simone D’Ettorre e Maria Giulia Casertano per gli aspetti societari, di due diligence e contrattuali. Paolo Fedele e Katia Zulberti hanno curato i profili di diritto immobiliare e amministrativo insieme a Elena Serra. Gli aspetti finanziari sono stati seguiti da Antonio Tavella, Giada Caravello e Andrea Bilotti. Gli aspetti IP sono stati gestiti da Anna Gardini e Giacomo Di Grazia, mentre gli aspetti labour sono stati seguiti da Massimiliano Gualdi, Giulia Berton e Ida Cannavale.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a Eldor Corporation S.p.A. con un team multidisciplinare guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con la partner Silvia Palazzetti e le associate Carolina Sanna e Valentina Salvadori per gli aspetti societari; gli aspetti di diritto del lavoro sono stati seguiti dall’associate Silvia Zulato; l’of counsel Massimiliano Patrini ha curato gli aspetti IP e il counsel Andrea Torazzi gli aspetti antitrust. Gli aspetti del debito sono stati seguiti dal partner Andrea Limongelli con il senior associate Stefano Motta e le associate Roberta Ferrario e Francesca Paladini.