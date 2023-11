B&P Legal con Confimprenditori per l’assistenza sulla contrattazione collettiva nella provincia di Milano

Andrea Pittarello, Mattia Butto









Confimprenditori, associazione nazionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro, firmataria di diversi CCNL e che rappresenta imprenditori e liberi professionisti su tutto il territorio nazionale, ha selezionato B&P Legal Studio Legale Associato, con gli Avvocati Mattia Butto (nella foto a destra) e Andrea Pittarello (nella foto a sinistra), quale studio legale di riferimento per la provincia di Milano per fornire alle aziende ad essa aderenti la consulenza in tema di applicazione della contrattazione collettiva di cui è firmataria, nonché per la negoziazione di eventuali accordi di secondo livello e di accordi di armonizzazione per imprese che volessero applicare uno dei contratti collettivi sottoscritti dall’associazione.