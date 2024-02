BSVA Studio Legale Associato con Caprtrain Italia Srl per la cessione di Cargo Docks Srl

Alessandro Bellofiore

Alessandro Bellofiore

BSVA Studio Legale Associato ha assistito Captrain Italia S.r.l. nella cessione del 100% del capitale sociale di Cargo Docks S.r.l. (società a responsabilità limitata con socio unico) a Etea Grain Italia S.r.l.

Captrain è una società attiva nel settore del trasporto di merci su rotaia e fa parte del gruppo di trasporti francese SNCF. Captrain, ormai diventata il secondo operatore nazionale nel trasporto merci, dispone di una flotta di oltre 70 locomotive e circa 500 operatori, tra macchinisti e staff, grazie alla quale nel 2022 è arrivata a produrre quasi 20.000 treni, per un trasporto complessivo di 5.2 Milioni di treni/km con un fatturato in Italia di circa 120 M.ni di Euro.

Cargo Docks è attiva nel settore del trasporto ferroviario, combinato e multimodale, nella gestione di terminal per la movimentazione di container e case mobili, nello sviluppo dell’equipaggiamento ferroviario, del materiale rotabile e nella relativa manutenzione. La Società è inoltre proprietaria di un terminal ferroviario a Modena utilizzato per la movimentazione di merce.Cargo Docks è attiva nel settore del trasporto ferroviario, combinato e multimodale, nella gestione di terminal per la movimentazione di container e case mobili, nello sviluppo dell'equipaggiamento ferroviario, del materiale rotabile e nella relativa manutenzione. La Società è inoltre proprietaria di un terminal ferroviario a Modena utilizzato per la movimentazione di merce.

Il gruppo Captrain è stato assistito da BSVA Studio Legale Associato per gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal Partner Alessandro Bellofiore, dall’Of Counsel Monica Zancan e dalla Senior Associate Silvia Cerri. L’operazione è stata inoltre seguita in prima linea dal dipartimento M&A di SNCF.

La parte acquirente Etea Grain Italia S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Gabriele Fagnano di Pavesio e Associati.