BSVA Studio Legale Associato ha assistito M.G.F. Tacho nella cessione del ramo commerciale d’azienda

Marco Lantelme

M.G.F. Tacho, società operante nel settore di nicchia dei tachigrafi per l’automotive, ha ceduto il ramo commerciale dell’azienda a una multinazionale operante in tale settore in diversi Paesi europei.

M.G.F. Tacho SAS è una società che opera con successo nel settore dei tachigrafi, sia analogici che digitali, offrendo soluzioni complete per le esigenze del trasporto. Tra i principali servizi forniti, vi è l’installazione e la sostituzione di tachigrafi digitali e analogici sui veicoli commerciali, nonché la manutenzione e la calibrazione periodica dei tachigrafi, per garantirne il corretto funzionamento e la piena conformità alle normative vigenti. M.G.F. Tacho SAS vanta una solida esperienza, ereditata dalla storica società LT INSTRUMENTS SRL, fondata nel 1980 dal Signor Giancarlo Martinelli, dopo aver maturato diversi anni di esperienza nel settore. Grazie al suo know-how e alla reputazione costruita nel corso degli anni, l’azienda è un punto di riferimento nel settore del tachigrafo in Italia e oltre i confini nazionali.

MGF Tacho è stata assistita da BSVA Studio Legale Associato con un team guidato dal Partner Avvocato Marco Lantelme per tutti gli aspetti legali dell’operazione e dal Partner Dottor Paolo Viganò per gli aspetti di materia fiscale.