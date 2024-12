BSVA Studio Legale Associato rafforza il dipartimento di diritto penale con l’ingresso dell’Avv. Alessandra Mandolesi

Alessandra Mandolesi

BSVA Studio Legale Associato comunica l’ingresso dell’Avv. Alessandra Mandolesi come ulteriore nuovo Partner del dipartimento di Diritto Penale dello Studio.

Cresciuta professionalmente nello Studio Isolabella, dopo oltre 25 anni l’Avv. Alessandra Mandolesi entra in BSVA a conferma dell’intenzione dello Studio di proseguire l’investimento nel dipartimento di diritto Penale iniziato a gennaio con l’ingresso del Partner Piero Magri. “White Collar Crimes e Compliance 231”: reati tributari, fallimentari, infortuni sul lavoro, reati ambientali, disastri ferroviari, responsabilità medica, truffe assicurative; ma anche maltrattamenti in famiglia e stalking per estendere il focus penale anche a supporto del Dipartimento famiglia dello Studio. In ambito “231” l’Avv. Mandolesi ricopre il ruolo di Presidente in ODV (settore bancario, energy e industriale), collabora alla redazione di modelli organizzativi (logistica, fashion, finanza), e organizza e impartisce la formazione delle risorse nelle aziende. Laureata all’Università degli Studi di Milano nel 1993, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 1996 e dal 2011 è iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alle Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. Alessandra è socia di ECBA (European Criminal Bar Association) e di EFCL (European Fraud and Compliance Lawyers).

Alessandra Mandolesi andrà a integrare la practice di diritto penale di BSVA Studio Legale Associato in cui già opera con successo il Partner Piero Magri con il suo team.