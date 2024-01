Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati e Gitti and Partners nell’acquisizione di Eustema da parte di Lutech

Stefano Roncoroni, Roberto Donnini

Lutech, azienda leader per la digital transformation di aziende e istituzioni, sostenuta dai Fondi Apax, ha perfezionato l'acquisizione di Eustema SpA, società di consulenza e ingegneria del software, e della sua controllata SoftJam SpA, storico partner Microsoft e società attiva nel panorama italiano dell'Information & Communication Technology (ICT), specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche innovative volte a supportare i propri clienti nei processi di digital transformation.

Eustema, specializzata in consulenza e sviluppo IT, Cloud, Big Data e AI, con un Centro R&D che segue importanti progetti di Ricerca a livello nazionale ed europeo, e SoftJam, con competenze chiave in Microsoft Cloud Integration, Modern Workplace, Data&Artificial Intelligence e Cyber Resilience, rappresentano una perfetta integrazione nel portfolio di Lutech. Con un team di circa 700 professionisti altamente qualificati distribuiti su tutto il territorio nazionale, le due società supportano la crescita delle imprese in vari settori industriali, con particolare focus sulla Pubblica Amministrazione.

Lo studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo & Associati ha assistito Lutech come advisor legale con un team composto da Roberto Donnini (in foto a destra), Alessandro F. Pilarski ed Arianna Cipollone per gli aspetti di diritto societario, Enrico Di Tomaso per gli aspetti di diritto della concorrenza, Francesco Savo Amodio, per gli aspetti di diritto amministrativo, Vittorio Torazzi e Stefano Resta (Pavesio e Associati) per gli aspetti di diritto del lavoro e Francesco Mazzocchi (ADVANT Nctm) per gli aspetti relativi all’autorizzazione “Golden Power”.

Lo studio Gitti and Partners ha assistito Eustema in qualità di advisor legale con un team composto dal managing partner Stefano Roncoroni (in foto a sinistra), dal partner Jessica Fiorani, dal senior associate Valeria Pistoni, dall’associate Francesca Annibale e dal junior associate Martina Maltese, nonché dal partner Riccardo Sciaudone per gli aspetti di diritto della concorrenza e per quelli relativi all’autorizzazione “Golden Power”.

Per questa operazione Lutech è stata assistita da Clearwater International come advisor finanziario e da PwC per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.

Eustema è stata assistita da BNP Paribas in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio Commerciale e Tributario Associato Fusi Bastoni per le attività di due diligence fiscale.