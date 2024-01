Camfin rafforza la sua posizione in Pirelli: Chiomenti e Clifford Chance gli studi coinvolti I Consigli di Amministrazione di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Camfin S.p.A., Camfin Alternative Assets S.p.A., Longmarch Holding S.r.l. e Longmarch Holding Hongkong Ltd hanno deliberato due operazioni che hanno consentito a Camfin S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. di rafforzare la loro partecipazione in Pirelli & C. S.p.A.