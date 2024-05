CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, insieme alla Scuola di Alta Formazione Specialistica – SAFSA presenta il Convegno Nazionale dal titolo “ CAMMINandO tra mito e attualità. PASSIONE, FOLLIA, SUICIDIO ”.

Partendo dall’analisi delle trame delle rappresentazioni classiche in scena presso il Teatro Greco di Siracusa, “ Fedra Ippolito portatore di corona ” di Euripide e “Aiace” di Sofocle, avvocati, magistrati, psicologi e sociologi si confronteranno nel corso delle tre sessioni su tematiche di attualità alla luce del dramma antico. Inoltre, la giornata del 7 giugno è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi KORE di Enna e dell’Associazione Amici dell’INDA.

Il Convegno avrà luogo a Siracusa, il 6 e il 7 giugno presso la Sala Ferruzza Romano, Area marina protetta del Plemmirio nel Comprensorio Castello Maniace, in Via Gaetano Abela n. 6, mentre l’8 giugno è prevista un tour in barca alla baia della Pillirina, alle grotte marine e a Ortigia.

L’evento formativo è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Per informazioni ed iscrizioni:

• Mail organizzazione@cammino.org

• Tel. 06 69369 120

