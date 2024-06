Cappelli RCCD assiste un club deal per una cartolarizzazione immobiliare

Fabio Zambito, Matilde Sciagata

Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha assistito un club deal di investitori, italiani e stranieri, nella realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ex articolo 7.2 della Legge 130/1999 avente ad oggetto un terreno industriale sito nel Comune di Milano.

L’acquisto, da parte del veicolo di cartolarizzazione denominato Real Estate SPV Project 2222, è stato finanziato mediante l’emissione di due classi di titoli asset backed, nonché mediante l’erogazione di un finanziamento destinato a sostenere la maggior parte del fabbisogno IVA del veicolo.

Cappelli RCCD ha agito in qualità di deal counsel a beneficio di tutti gli investitori, con un team multidisciplinare guidato dal partner Fabio Zambito (foto) e composto, per gli aspetti di finanza strutturata, dalla senior associate Matilde Sciagata (foto), per gli aspetti banking & finance dalla partner Morena Bontorin e dall’associate Giuseppe Murano e per i profili fiscali dal partner Paolo Serva e dal senior associate Edoardo Diotallevi.

Solution Bank S.p.A., guidata dal team Specialized Lending, ha partecipato all’operazione quale investitore senior.

BCA Banca S.p.A (Gruppo IBL Banca) ha partecipato all’operazione fornendo il finanziamento IVA, mediante un team coordinato da Giorgia Catalano, responsabile Senior Financing e Finanza Strutturata della Banca, e, per gli aspetti legali, dal responsabile Luca Vradini Scusa e Simone Fioretti.

La classe junior dei titoli asset-backed è stata sottoscritta da un primario operatore real estate paneuropeo.

Zenith Global S.p.A. agisce quale master servicer e calculation agent dell’operazione.

BNP Paribas agisce quale paying agent e account bank dell’operazione.