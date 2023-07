Cappelli RCCD e BonelliErede nelle operazioni di finanziamento di Acque S.p.A.

Morena Bontorin e Giorgio Frasca









Cappelli RCCD ha assistito Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Basso Valdarno, nella conclusione di due contestuali operazioni di finanziamento: uno, ottenuto da un pool di primari istituti finanziatori, assistiti da BonelliErede, per 225 milioni di euro, finalizzato a rifinanziare e prolungare l'attuale indebitamento su base unsecured; l'altro, attivato con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per un importo di 130 milioni di euro, destinato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, destinati a migliorare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità del servizio idrico per 800 mila cittadini toscani nel Basso Valdarno.

Il finanziamento da 225 milioni di euro, che si compone di una linea term e di una linea revolving, è stato sottoscritto con Banco BPM S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Milan Branch, BNL BNP Paribas, BPER Banca S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A., F2i SGR S.p.A. in nome, per conto e nell'interesse del fondo "F2i - IDF 1", Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (anche nel ruolo di banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e UniCredit S.p.A.. Banca Finint e Mediobanca hanno agito in qualità di advisor finanziari della società. Per Acque l'operazione è stata messa a punto e coordinata dal direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott.ssa Simona Malloggi, e dal responsabile Finanza dott.ssa Silvia Marchi.

Cappelli RCCD ha assistito la società con il ruolo di drafting counsel con un team interdisciplinare guidato dai soci Morena Bontorin (in foto) e Marcello Maienza, coadiuvati dal senior associate Nicolò Piccaluga e dagli associate Giuseppe Murano e Lorenzo Fiore. BonelliErede ha assistito il pool di istituti finanziatori con un team guidato dal partner Giorgio Frasca (in foto), coadiuvato dall'associate Lucia Vittoria Lonoce e da Tommaso Muscarà. Un team separato composto dal managing associate Michele Florio e dall'associate Beatrice Corda ha assistito il pool di banche finanziatrici uscenti relativamente all'estinzione dell'indebitamento esistente e al rilascio delle garanzie. Tutti gli avvocati del team di BonelliErede sono membri del focus team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.