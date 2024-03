Cappelli RCCD e DLA Piper nell’acquisizione della maggioranza di Hailtec GmbH da parte di Aussafer Due S.r.l., portfolio company di 21 Invest

Roberto Cappelli, Stefania Rossini, Michael Kuhne

Lo Studio Legale Cappelli RCCD, con il name partner Roberto Cappelli, la counsel Stefania Rossini, il senior associate Alberto Elmi e la junior associate Lavinia Orsini, ha assistito Aussafer nella negoziazione e sottoscrizione degli accordi per la sua prima acquisizione internazionale - effettuata sotto la guida di 21 Invest, operatore italiano del private equity fondato da Alessandro Benetton - relativa alla partecipazione di maggioranza in Hailtec, azienda tedesca leader nella nicchia delle lavorazioni metalliche ad altissima precisione, specializzata nella prototipazione di motori elettrici e nel settore medicale.

L’attuale Amministratore Delegato Alexander Renz continuerà a guidare il progetto di sviluppo di Hailtec insieme al management di Aussafer.

A fianco di Aussafer e 21 Invest, hanno collaborato all’operazione anche Reed Smith LLP, ufficio di Monaco, guidato dal partner Constantin Conrads, per tutti gli aspetti di diritto tedesco dell’operazione, KPMG per la financial, tax e business due diligence, e Goetz & Partners in qualità di financial advisor.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale internazionale DLA Piper, con un team composto dal country managing partner Wolf Michael Kühne e dall’of counsel Daniel Ladeur.