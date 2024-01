Cappelli RCCD con Gequity per l’ammissione a quotazione sull’MTA dell’intero capitale sociale della società

Federico Morelli

CAPPELLI RCCD con un team diretto dal socio Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi e dai junior associate Francesca Ricciardi e Gabriele Romeo ha assistito Gequity S.p.A. (ora BestBe Holding S.p.A.) nell’ammissione a quotazione su Euronext Milan (ex MTA) delle n. 402.857.142 azioni ordinarie di Gequity in circolazione ancora non quotate e delle ulteriori azioni ordinarie rivenienti da tre aumenti di capitale riservati, rispettivamente, al nuovo socio di controllo Ubilot S.r.l., al socio uscente Believe S.r.l e ad alcuni suoi ex-amministratori.

Tale operazione giunge ad esito di un lungo processo di ristrutturazione della società iniziato con la conclusione di un accordo di investimento tra Believe e Ubilot (e, per quanto di competenza, Gequity) in data 31 marzo 2023 in forza del quale le parti hanno concordato, inter alia, le modalità dell’ingresso di Ubilot nel capitale di Gequity per il tramite di un aumento di capitale riservato, da liberarsi mediante il conferimento in natura dell’intero capitale sociale di una Newco conferitaria di un ramo di azienda di Ubilot relativo ad attività ad elevato contenuto tecnologico. Ad esito di tale aumento di capitale, Ubilot ha acquisito il controllo di diritto di Gequity e Believe ha conseguentemente diluito la propria partecipazione.

Con questa operazione Gequity mantiene la natura di holding di partecipazioni, ma concentra il proprio investimento nel settore dell’e-commerce e del digitale e si ritira progressivamente dal settore Education, in cui operano le controllate facenti capo al socio uscente Believe.