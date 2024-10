Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Osborne Clarke nel round seed di Cynomys

Alberto Elmi, Giuliano Lanzavecchia

CDP Venture Capital (Fondo Technology Transfer), per il tramite di Farming Future, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dell’agrifoodtech, nato su iniziativa in partnership con ToSeed & Partners, ha guidato il round seed di Cynomys, una start up innovativa che offre soluzioni per il monitoraggio di parametri ambientali funzionali al benessere degli animali e alla sostenibilità delle aziende zootecniche. Al round hanno partecipato importanti investitori come DSM Venturing, Levante Capital, SVG Ventures, Plus9 e Agrifood BIC.

CRCCD ha assistito CDP Venture Capital e Farming Future, con un team composto dai partner Guido Masini e Nicola Caielli, dal senior associate Alberto Elmi (in foto), dall’associate Marco Renzi e dal junior associate Luca Valente.

Osborne Clarke ha assistito DSM Venturing con un team composto dal partner Giuliano Lanzavecchia e dall’associate Chiara Carioti.