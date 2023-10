Carbonetti e Associati integra la Practice del Diritto del Lavoro

Carbonetti e Associati, uno dei principali studi legali rinomati per l’eccellenza nei settori societario, bancario, finanziario, assicurativo, crisi d’impresa, amministrativo e contenzioso, è lieto di annunciare una strategica espansione con l’integrazione di un nuovo settore dedicato al diritto del lavoro. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno della law firm nell’offrire soluzioni legali complete ai clienti e che evidenzia il dinamismo dello studio.



Paola Primerano, professionista con un eccezionale curriculum nel diritto del lavoro, presidierà questo nuovo settore come Counsel presso Carbonetti e Associati.



L’ingresso di Paola Primerano come Counsel e del suo team segna un momento strategico per Carbonetti e Associati. E’ specializzata in diritto del lavoro, diritto sindacale e questioni previdenziali. Grazie a un solido background in questi settori e all’impegno nel fornire servizi legali di indiscussa qualità, Paola è in grado di fornire assistenza specializzata a una clientela diversificata che comprende tanto le imprese quanto i dirigenti di alto livello. A Paola è riconosciuta una solida esperienza nei diversi ambiti del diritto del lavoro e offre una quotidiana attività di consulenza legale in tutte le tematiche riguardanti la gestione del personale, oltre che nell’ambito di operazioni più complesse e straordinarie. “A Carbonetti e Associati abbiamo costruito la nostra reputazione sull’eccellenza nei settori societario, bancario, assicurativo e finanziario, integrando negli anni nuove practice quali la crisi d’impresa, il contenzioso, l’amministrativo. L’allargamento al nostro nuovo settore del diritto del lavoro riflette il nostro impegno a garantire servizi efficienti e completi, all’insegna della massima qualità. Siamo consapevoli che il diritto del lavoro è una practice trasversale, nonché una componente vitale di molte operazioni straordinarie e siamo entusiasti di offrire questa ulteriore competenza ai nostri clienti. Paola Primerano, con la sua vasta esperienza, è la professionista perfetta per interpretare al meglio la nostra mission”, ha dichiarato Fabrizio Carbonetti, Managing Partner dello Studio.