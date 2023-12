Carola Boggio Marzet, di Gebbia Bortolotto, nominata membro dell’OdV di Cap Holding S.p.A.

Carola Boggia Marzet

L’avv. Carola Boggio Marzet, Salary Partner dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, è stata nominata membro dell’Organismo di Vigilanza di Cap Holding S.p.A. del Gruppo CAP che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.



Nell’ambito della sua attività professionale ha partecipato, in qualità di difensore, in numerosi processi per reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché reati ambientali e contro la Pubblica Amministrazione, anche con riferimento alle implicazioni connesse con il sistema di responsabilità di cui al d.lgs. 231/01. Svolge, inoltre, attività di consulenza in relazione agli adempimenti ex D.lgs. 231/2001, nonché in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell’ambito di Enti e Società a partecipazione pubblica.