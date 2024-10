Castaldipartners, Altios International, Orrick, Advant-NCTM, Deloitte e Clas Foreign Desk nella cessione di Medilab a Bianalisi

Gaspare Dori, Margherita Luppi, Guido Testa e Filippo Cristaldi

CastaldiPartners, coadiuvato da Altios International per le attività di ricerca e selezione dei candidati acquirenti (nonché di coordinamento), e da Clas Foreign Desk per gli aspetti finanziari e fiscali, ha organizzato il processo di vendita di Medilab, società proprietaria di tre cliniche in Abruzzo e nel Lazio. All’esito della procedura, l’azionista unico di Medilab, il Dr. Augusto di Vossoli, ha accettato l’offerta di Bianalisi.

Orrick ha assistito l’acquirente Bianalisi, che ha appena concluso l’operazione con l’acquisto dell’intero capitale sociale di Medilab.

Il team di CastaldiPartners è stato diretto e coordinato dal founding partner Gaspare Dori e comprendeva le manager Margherita Luppi ed Alessandra Esposito Franciosi.

Lo studio Orrick è intervenuto con un team composto dal partner Guido Testa, dallo special counsel Filippo Cristaldi e dalla associate Roberta Di Maggio. Per la due diligence fiscale Bianalisi è stata assistita da ADVANT-Nctm, con un team composto dal partner Manfredi Luongo, dalla managing associate Irene Aquili e dall’associate Alessandra Renzi, mentre per la due diligence finanziaria Bianalisi è stata assistita da Deloitte con un team composto dal partner Luca Zesi e dal senior manager Alberto Morandi.

Dal lato del venditore, il team di Clas Foreign Desk era composto da Giuseppe Cerati, Luca Laurini e Luca Zuccotti (a supporto come of counsel), mentre Altios International è intervenuta con il direttore della filiale italiana Mirko Mottino e con Edoardo Musumeci.