CastaldiPartners cresce con l’ingresso di Ivan Callari e Monica Moretti

Ivan Callari, Monica Moretti

Continua il percorso di crescita di CastaldiPartners, con l’ingresso di due avvocati, Ivan Callari e Monica Moretti.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Grenoble e di Milano, Ivan Callari è attivo nel gruppo Labour di CastaldiPartners e opera dalla sede di Lione. Specializzato nel contenzioso del lavoro e della previdenza sociale, Ivan Callari assiste le aziende anche a monte del contenzioso, grazie alla sua formazione in gestione strategica delle risorse umane e alla sua esperienza nelle relazioni sindacali. Dal 2005 al 2012 è stato consulente legale dell’Union Industrielle (UDIMEC) a Grenoble, dove ha creato un’unità specifica di assistenza in diritto della mobilità internazionale.

Monica Moretti, iscritta all’ordine degli Avvocati di Milano, è inserita nel gruppo di lavoro Construction di CastaldiPartners. Precedentemente, ha svolto la professione in uno studio legale specializzato in diritto societario e crisi d’impresa e, in seguito, ha assunto le funzioni di Counsel in una delle maggiori imprese italiane nel settore delle fondamenta, opere speciali nel sottosuolo e nel microtunnel, occupandosi di appalti, contrattualistica e contenzioso.