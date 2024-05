CBA e Norton Rose Fullbright nelle nuove operazioni Carnival

Francesco Dialti, Gennaro Mazzuoccolo

CBA Studio Legale ha assistito le banche finanziatrici (con JPMORGAN CHASE BANK, N.A. nel ruolo di Lead Arranger, Joint Bookrunner, Sole Global Coordinator e Administrative Agent) in qualità di counsel di diritto italiano, con Simpson Thacher & Bartlett LLP in qualità di main legal counsel, in relazione al repricing di due finanziamenti esistenti al Gruppo Carnival, di importo totale pari a circa 2,75 miliardi di dollari.

Nel contesto del repricing, Carnival ha anche effettuato dei rimborsi anticipati parziali.

Per Carnival, gli aspetti di diritto italiano sono stati seguiti da Norton Rose Fullbright.

Il team di CBA è stato guidato dal partner Francesco Dialti, con l’assistenza del senior associate Vincenzo Cimmino e degli associates Sean Parker e Lucrezia Ghezzi.

Il team di Norton Rose Fullbright è stato guidato dal partner Gennaro Mazzuoccolo, con l’assistenza degli associates Chiara Conti e Leone Sgaravatti.