CBA, Norton Rose Fulbright e SLC per la nuova nave del gruppo Caronte & Tourist

Francesco Dialti, Gennaro Mazzuoccolo, Giancarlo Porzio









CBA Studio Legale e Norton Rose Fulbright hanno assistito, rispettivamente, Caronte & Tourist e BPER Banca, Banco BPM e SACE, nell’operazione di finanziamento e consegna della m.n. di tipo RO PAX denominata Nerea, costruita presso il cantiere navale turco Sefine Denizcililk Turizm San. Ve Tic. A.S..



Il finanziamento è assistito dalla garanzia “Green” rilasciata da SACE.



La nuova nave entrerà in servizio sulle rotte che collegano le isole minori siciliane.



Il team di CBA, composto dal partner Francesco Dialti e dal senior associate Emanuele Caretti, ha assistito Caronte & Tourist in relazione al finanziamento e alla consegna.



Il team di Norton Rose Fulbright che ha assistito le banche finanziatrici e SACE, è stato guidato dall’Avv. Gennaro Mazzuoccolo, partner del team di Banking and finance specializzato in shipping finance, coadiuvato dagli associate Chiara Conti e Leone Sgaravatti.



SLC - Studi Legali Consociati, con il partner Avv. Giancarlo Porzio, ha assistito Caronte & Tourist in relazione al contratto di costruzione.