Cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., giurisprudenza di legittimità e di merito a confronto

"CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO EX ART. 58 TUB. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO A CONFRONTO".

Anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che l’adempimento consistente nel deposito dell’avviso di cessione sulla G.U ha valore indiziario, non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione

In tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze.

Qual è, invece, la posizione della giurisprudenza di merito?

Ed ancora: in caso di cessione del credito in blocco derivante da mutuo o da un rapporto di conto corrente la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 c.p.c., tale cessione può essere inquadrata quale componente di un titolo esecutivo complesso, a formazione progressiva e, in quanto tale, rispettare le forme che consentono l’azionabilità di un qualunque titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura private autenticata)? Qual è la posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità?

