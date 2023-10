Chiomenti con Allianz nell’acquisizione di TUA Assicurazioni S.p.A. da Generali, assistita da Gianni & Origoni

Chiomenti ha assistito Allianz nell’acquisizione di TUA Assicurazioni S.p.A. da Generali, assistita da Gianni & Origoni.



Come indicato nei comunicati di Allianz e Generali, TUA Assicurazioni è focalizzata sul business danni nel mercato italiano e opera principalmente nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta principalmente da agenti e intermediari senza vincolo di mandato.



Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2024 e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte delle autorità competenti.



Allianz è stata assistita da Chiomenti con un team composto dai partner Francesco Tedeschini e Renato Genovese, coadiuvati dai senior associate Enrico Bizzarri e Bruno Sciannaca e dalle associate Francesca Zimmardi e Francesca Salvatore per gli aspetti M&A. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Vincenzo Troiano e dall’associate Alessandro Pappadà, i profili antitrust dal partner Marco Serpone e Francesca Zambuco e i profili fiscali dal partner Marco di Siena.



Generali è stata assistita da GOP con un team composto dai partner Francesco Gianni, Mattia Casarosa, coadiuvati dal managing associate Caterina Pistocchi e dagli associate Gabriele Zabbatino e Hilde Arcovito per gli aspetti M&A. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Emanuele Grippo e dagli associate Federico Cappellini e Fabio Alessandri. Per Assicurazioni Generali, gli aspetti legali sono stati curati da Andrea Fassina, head of group strategic legal affairs, Natalia Catalano, senior counsel of group strategic legal affairs e Stefano Crisostomo, senior counsel of group strategic legal affairs..