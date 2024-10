Chiomenti e BonelliErede per la joint venture Rheinmetall-Leonardo Rheinmetall AG e Leonardo S.p.A. hanno firmato un accordo vincolante per la costituzione di una joint venture paritetica finalizzata allo sviluppo industriale e alla successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano (MBT) e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System (AICS) nell’ambito del programma per i sistemi terrestri dell’Esercito Italiano