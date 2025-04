Chiomenti e Freshfields nell’acquisizione di NEC Italia e NEC Nederland da parte di COM.TEL

Maria Pia Palma, Federica Turetta, Veronica Ferro e Umberto Santacroce

COM.TEL S.p.A. (“COM.TEL”), realtà da 30 anni attiva nel mondo della trasformazione digitale e dell’evoluzione tecnologica, specializzata principalmente nella fornitura e nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha annunciato di aver firmato un accordo vincolante con NEC Europe LTD, multinazionale di tecnologia informatica, elettronica ed elettrica, per l’acquisto dell’intero capitale sociale di NEC Italia S.p.A. e NEC Nederland BV (che, a sua volta, possiede al 100% anche la branch di NEC Emirati Arabi Uniti a Dubai).

Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e gli obblighi di consultazione locale con i rappresentanti dei lavoratori nelle giurisdizioni interessate.

Chiomenti ha assistito COM.TEL con un team composto da Filippo Modulo, Maria Pia Palma, Federica Turetta e Maria Giulia Casertano per i profili societari; da Anna Gardini e Jacopo Baieri per gli aspetti di proprietà intellettuale e information technology; da Giulia Berton e Ida Cannavale per gli aspetti di diritto del lavoro; da Marco D’Ostuni e Elio Maciariello per gli aspetti antitrust e da Giulio Napolitano e Tommaso Mazzetti di Pietralata per gli aspetti golden power. Per i profili di diritto olandese COM.TEL è stata assistita dallo studio Houthoff che ha agito in coordinamento con Chiomenti con un team composto da Michiel Pannekoek, Sophie De Kock Van Leeuwen e Aniek Van De Graaf.

Freshfields ha assistito NEC Europe Ltd con un team cross-border e multidisciplinare guidato dai partner Gordon Palmquist (ufficio di Tokyo) e Luigi Verga (ufficio di Milano), che comprendeva la senior associate Veronica Ferro, il senior associate Arnold Itagaki (ufficio di Tokyo), l’associate Giorgia Bove, supportati da Ludovico Bruno e Lorena Coviello, per i profili corporate/M&A; il senior associate Umberto Santacroce e l’associate Giuseppe Brero per gli aspetti fiscali; il partner Luca Capone, la senior associate Mara Ruberto e l’associate Celeste Campisi per gli aspetti giuslavoristici; la partner Ermelinda Spinelli, il principal associate Filippo Alberti e l’associate Mila Filomena Crispino per gli aspetti antitrust e di golden power. Per gli aspetti di diritto olandese, hanno agito il partner Brechje Nollen per gli aspetti giuslavoristici e il partner Alexander Doorman per gli aspetti corporate, coadiuvati rispettivamente dalle associate Veere Everard e Maxine Lemstra, tutti dell’ufficio di Amsterdam.