Chiomenti e Gattai, Minoli, Partners nell'acquisizione di Smilesys da parte di Carton Pack

Carton Pack S.p.A. azienda specializzata nella produzione di imballaggi per il settore ortofrutticolo e alimentare con sede produttiva a Rutigliano (BA), ha completato l'acquisizione del controllo di Smilesys S.p.A., azienda italiana produttrice di film richiudibili ed ecocompatibili con sede produttiva a Piazzola sul Brenta (PD). Smilesys continuerà ad essere guidata dal suo AD e fondatore Ernesto Zanarella.

Per Carton Pack si tratta di un'ulteriore acquisizione che va ad arricchire il portafoglio aziendale del gruppo dopo il passaggio delle quote di maggioranza, nell'aprile 2022, nelle mani del fondo di investimento A&M Capital Europe –"Amce", operatore londinese di middle-market, con 650 milioni di euro in gestione. Inoltre, l'acquisizione si inserisce nella strategia del gruppo Carton Pack di essere riconosciuto come uno specialista europeo di imballaggi per il settore alimentare in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni e prodotti multi-materiale, con particolare attenzione alle tecnologie innovative per un'economia sostenibile.

L'operazione è stata seguita dallo studio Chiomenti per tutti gli aspetti di M&A dell'acquisizione (inclusi i profili societari e giuslavoristici). Gattai Minoli, Partners ha seguito gli aspetti di natura finanziaria dell'acquisizione.

Chiomenti ha assistito Carton Pack con un team guidato dal partner Salvo Arena e composto dal managing associate Giovanni Colantuono e dalle associate Mariagrazia Mazzaglia e Francesca Andrisani, nonché dalla counsel Fiona Gittardi e dall'associate Ida Cannavale per i profili di diritto del lavoro.

Gattai, Minoli, Partners ha agito con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal counsel Marcello Legrottaglie e dall'associate Matteo Zoccolan.

Nella foto in allegato: a sinistra Salvo Arena, partner di Chiomenti; a destra Lorenzo Vernetti, partner di Gattai, Minoli, Partners.