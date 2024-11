Chiomenti e GOP nel translisting di Altea Green Power su Euronext STAR Milan

Gaia Maivè Beffi, Noemi Milanesio e Mariasole Conticelli

Altea Green Power S.p.A., società attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, già ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nel 2022, il 18 novembre 2024 ha avviato la negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant sul mercato regolamentato Euronext Milan – segmento Euronext STAR Milan.

Chiomenti ha assistito Altea Green Power in qualità di legal e tax counsel con un team guidato dal partner Italo De Santis e composto dagli associate Gaia Maivè Beffi e Noemi Milanesio e dal junior associate Michele Santangelo. I profili fiscali sono stati curati dal partner Massimo Antonini, dalla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e dal senior associate Andrea Basi.

Nel contesto dell’operazione Intesa Sanpaolo (IMI – Corporate & Investment Banking) ha agito in qualità di Listing Agent e Specialista.

Lo studio legale Gianni & Origoni ha fornito consulenza legale a Intesa Sanpaolo con un team coordinato dalla partner Mariasole Conticelli e composto dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria.

CDR Communication S.r.l. ha agito quale consulente per la comunicazione di Altea Green Power.

Nel contesto dell’operazione BDO Italia S.p.A. ha assistito Altea Green Power quale società di revisione e advisor per l’emissione delle comfort letters sul business plan, capitale circolante e dati previsionali ed emissione AUP report sul sistema di controllo di gestione e Epyon Audit & Consulting ha agito quale consulente per l’emissione della comfort letter sui dati non contabili del Prospetto Informativo