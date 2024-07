Chiomenti e Grimaldi Alliance nell’acquisizione del 70% di Airon da parte di Dacke Industri

Luigi Arnaldo Cremona, Matteo Stradiotto

Dacke Industri, società svedese attiva in investimenti di lungo termine in aziende tecnologiche innovative e facente capo a Nordstjernan, società di investimento svedese fondata nel 1890, ha annunciato di aver ampliato la sua presenza europea con l’acquisizione del 70% di Airon Srl, azienda attiva nella progettazione e produzione di soluzioni pneumatiche di alta qualità per l’automazione industriale. Gli attuali proprietari manterranno una quota pari al 30% e continueranno a dare supporto al business. Per Dacke Industri si tratta della seconda acquisizione in Italia, dopo l’acquisto del controllo di Mecvel Srl nel 2023.

Chiomenti ha assistito Dacke Industri per gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato da Luigi Arnaldo Cremona e composto da Maria Laura Zucchini, Enrica Bertoldi ed Elisa Gallon. Fiona Gaia Gittardi e Tommaso Maisano si sono occupati, invece, degli aspetti di diritto del lavoro.

CFA – Corporate Finance Advisors, advisor finanziario di Dacke Industri per le acquisizioni in Italia, ha agito con un team composto da Gian Paolo Fausti e Arber Malja.

Grimaldi Alliance ha assistito i soci di Airon in tutti gli aspetti legali dell’operazione con il partner Matteo Stradiotto e l’associate Elena Ragogna. Gli aspetti fiscali e finanziari sono stati curati dallo Studio Menon di Rovigo con il dott. Pietro Giovanni Menon. Lo Studio Allegro di Rovigo, con Ivan Allegro, si è occupato dei profili giuslavoristici. Horus Holding, con il dott. Manuel Piccinato, ha agito quale advisor finanziario dei soci di Airon.