Chiomenti e Pavia e Ansaldo nell’acquisizione del 100% di WFL da parte del Gruppo Iren

Carola Antonini, Daniele Sacchetti, Massimiliano Elia e Rossana Tirenna









Il Gruppo Iren ha annunciato l’acquisizione del 100% delle partecipazioni detenute da GRANDA Energie #3 in WFL. Con questa acquisizione, il Gruppo Iren rafforza il proprio investimento nel settore eolico delle energie rinnovabili in Italia.



Granda Energie #3, attraverso la controllata WFL, ha sviluppato, a partire dal 2016, il progetto e l’installazione di due turbine eoliche di nuova generazione con una capacità di produzione di energia fino a 7 MW.



Chiomenti ha assistito il Gruppo Iren con un team guidato dalla Partner Carola Antonini e composto dal senior associate Daniele Sacchetti e dalla junior associate Francesca Salvatore, per gli aspetti societari, e dalla counsel Elisabetta Mentasti e dall’associate Annabella Di Pasquo, per gli aspetti amministrativi.



Per il team legale-societario Iren hanno agito il Direttore Affari Legali e Societari, Massimiliano Abramo, il Responsabile Assistenza Societaria su M&A e Operazioni Straordinarie, Alberto Briola e Riccardo Dazza.



Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto da Massimiliano Elia, Of Counsel, e Rossana Tirenna, Associate, ha assistito la società Granda Energie #3 in tutte le fasi di vendita del 100% delle partecipazioni detenute in WFL, al Gruppo Iren SpA..



Per WFL, hanno agito l’Avvocato Michele Scola (Studio Legale Scola) relativamente agli aspetti contrattuali, l’Avvocato Emanuela A. Barison (Studio Legale Associato Barison – Caporale) per gli aspetti amministrativi ed il Dottor Giampiero Ciancia (Studio Associato Ciancia – Defilippi) in merito alle tematiche di natura economico finanziaria.