Chiomenti Governance 2024-2026

Francesco Tedeschini, Filippo Modulo e Gregorio Consoli

L’Assemblea dei Soci di Chiomenti ha nominato il nuovo Comitato Strategico alla guida dello Studio per il prossimo triennio.

Confermati Francesco Tedeschini in qualità di Presidente e i Managing Partner Filippo Modulo e Gregorio Consoli che, insieme a Carola Antonini, Paolo Giacometti, Massimiliano Nitti e Antonio Tavella, costituiscono il Comitato Strategico dello Studio.

“Sono lieto che l’Assemblea dei Soci abbia rinnovato la fiducia nella linea strategica sviluppata nell’ultimo triennio” - ha dichiarato Francesco Tedeschini.

“La nostra ambizione e le nostre priorità non mutano. Proseguiremo il percorso di crescita diretto a consolidare ulteriormente il posizionamento dello Studio. Desideriamo distinguerci per impostazione e visione di lungo termine, quale punto di riferimento sul mercato italiano” - ha aggiunto Filippo Modulo.

“Porteremo avanti il lavoro iniziato negli ultimi tre anni, aggiornando e completando le iniziative avviate, con particolare focus su collaborazione, internazionalizzazione, tecnologia e innovazione. La centralità delle nostre persone resta l’elemento chiave che ci permette di affrontare con successo le sfide sempre più complesse che il mercato ci pone” - ha concluso Gregorio Consoli.

L’Assemblea ha altresì nominato un nuovo Comitato Remunerazioni e Comitato Probiviri che affiancheranno quello Strategico nella gestione dei percorsi di carriera e delle policy dello Studio.

Francesco Tedeschini ha iniziato a collaborare con lo Studio nel 1989 ed è diventato Partner nel 1998. Dal 2018 al 2021 è stato il Socio di Riferimento dello Studio e dal 2021 è Presidente. Francesco assiste clienti italiani e stranieri in materia di Corporate - Private M&A e Public M&A ed è riconosciuto come avvocato leader dalle principali guide legali internazionali quali Chambers, IFLR 1000 e Legal 500.

Filippo Modulo ha iniziato a collaborare con lo Studio nel 1997, è diventato Partner nel 2005 e Managing Partner nel 2015. Filippo assiste clienti italiani e stranieri in operazioni straordinarie di particolare rilevanza ed è riconosciuto come avvocato leader sul mercato. Dal 2002 a oggi il totale delle operazioni seguite da Filippo Modulo ammonta a oltre 140, per un valore superiore a 280 miliardi di euro.

Gregorio Consoli ha iniziato a collaborare con lo Studio nel 2002 ed è diventato Partner nel 2013. Dal 2021 è Managing Partner dello Studio. Gregorio assiste clienti italiani e stranieri in operazioni straordinarie con particolare focus su transazioni riguardanti soggetti finanziari e settori regolamentati. Gregorio è riconosciuto come avvocato leader dalle principali guide legali internazionali quali Chambers, IFLR 1000 e Legal 500.