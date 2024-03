Chiomenti per il covered bond “premium” da 1 miliardo di Crédit Agricole Italia

Gregorio Consoli, Gioia Ronci e Benedetto La Russa

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole CIB, in qualità di arranger, e Crédit Agricole CIB, BBVA, Intesa Sanpaolo, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International in qualità di joint lead managers e ABANCA Corporación Bancaria, Banca Akros, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank e Norddeutsche Landesbank Girozentrale in qualità di co-lead managers, nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 24 con label “Premium”, dal valore nominale di 1 miliardo di euro con scadenza 2036.

L’assistenza è stata prestata da un team composto dal managing partner Gregorio Consoli, dal partner Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.