Chiomenti, Paul, Weiss e Latham nell’emissione high yield di Guala da 350 milioni

Benedetto La Russa, Jeff Lawlis e Nicolò Ascione









Guala Closures, player nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 350 milioni di euro.



Chiomenti ha assistito il Team legale dell’emittente guidato dal General Counsel Stefano Picchiotti, per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Federica Martone per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal partner Marco Paruzzolo e dal senior associate Girolamo d’Anna, dagli associate Matteo Venuta e Marco Sangiorgi per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme al counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.



Lo studio Paul, Weiss ha assistito l’emittente per profili di diritto statunitense e inglese con un team composto dai partner Deirdre Jones e Kanesh Balasubramaniam, dal counsel Nicolò Ascione e l’associate Niccolò Calvi. Anche lo studio Kirkland & Ellis ha prestato assistenza all’emittente con un team composto dai partners Neel Sachdev, Matthew Merkle e Stefan Arnold-Soulby e gli associates Marco Bagnato, Brando Cremona e Bowen Huang.



Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche composto da Deutsche Bank e UniCredit (in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners), Goldman Sachs e Bank of America (in qualità di Joint Bookrunners), con un team cross-border guidato dai partner Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi con gli associate Michele Vangelisti ed Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense e dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Nicola Nocerino e Alice De Vita per i profili finance di diritto italiano. Il partner londinese Manoj Bhundia con gli associate Medha Vikram e Sidney Chin hanno seguito i profili finance di diritto inglese.